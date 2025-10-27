22-летнего рязанца, который до смерти забил знакомого, заключили под стражу
В октябре 2025 года в одном из домов Старожиловского района между подозреваемым и его знакомым на почве алкогольного опьянения произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес мужчине несколько ударов в область головы. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся. Нападавшего задержали и заключили под стражу. Расследование дела продолжается.
