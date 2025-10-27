18 пьяных водителей поймали в Рязанской области за выходные

Всего за выходные полицейские выявили 877 нарушений ПДД, в том числе 18 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 4 водителя от прохождения медицинского освидетельствования ответили отказом, еще четверо сели за руль в состоянии опьянения повторно. Помимо этого, во время рейдов зафиксировано 16 нарушений, совершенные пешеходами. 7 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления. Выявлено 10 нарушений, связанных с перевозкой детей.

18 пьяных водителей поймали в Рязанской области за выходные. Об этом сообщает региональная ГАИ.

Всего за выходные полицейские выявили 877 нарушений ПДД, в том числе 18 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 4 водителя от прохождения медицинского освидетельствования ответили отказом, еще четверо сели за руль в состоянии опьянения повторно.

Помимо этого, во время рейдов зафиксировано 16 нарушений, совершенные пешеходами. 7 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления. Выявлено 10 нарушений, связанных с перевозкой детей.