Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 836
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 687
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 866
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 372
18 пьяных водителей поймали в Рязанской области за выходные
Всего за выходные полицейские выявили 877 нарушений ПДД, в том числе 18 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 4 водителя от прохождения медицинского освидетельствования ответили отказом, еще четверо сели за руль в состоянии опьянения повторно. Помимо этого, во время рейдов зафиксировано 16 нарушений, совершенные пешеходами. 7 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления. Выявлено 10 нарушений, связанных с перевозкой детей.

18 пьяных водителей поймали в Рязанской области за выходные. Об этом сообщает региональная ГАИ.

Всего за выходные полицейские выявили 877 нарушений ПДД, в том числе 18 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 4 водителя от прохождения медицинского освидетельствования ответили отказом, еще четверо сели за руль в состоянии опьянения повторно.

Помимо этого, во время рейдов зафиксировано 16 нарушений, совершенные пешеходами. 7 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления. Выявлено 10 нарушений, связанных с перевозкой детей.