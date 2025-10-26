В Кремле прокомментировали сообщения об отмене встречи Путина и Трампа

В Кремле прокомментировали информацию об отмене встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как сказал представитель Кремля, четких договоренностей о датах встречи Путина и Трампа не было. Поэтому, по его словам, говорить об «отмене» саммита некорректно.

Песков отметил, что перед встречей двух лидеров нужно проделать «большую домашнюю работу».

Ранее Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным в Будапеште.