С начала года в России число обманутых кибермошенниками детей выросло на 120%
За девять месяцев 2025 года в России число детей, пострадавших от киберпреступлений, выросло на 120%. Отмечается, что аферисты «научились» похищать деньги, воздействуя на несовершеннолетних. Мошенники используют различные схемы и психологические манипуляции, адаптированные под возрастную группу. В МВД назвали такую статистику тревожным сигналом и отметили, что обеспечение цифровой безопасности детей становится задачей не только для специалистов, но и для каждой семьи.

За девять месяцев 2025 года в России число обманутых кибермошенниками детей выросло на 120%. Об этом 26 октября сообщили в Telegram-канале УБК МВД РФ.

Отмечается, что аферисты «научились» похищать деньги, воздействуя на детей. Мошенники используют различные схемы и психологические манипуляции, адаптированные под возрастную группу.

В МВД назвали такую статистику тревожным сигналом и отметили, что обеспечение цифровой безопасности детей становится задачей не только для специалистов, но и для каждой семьи.