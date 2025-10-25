Рязань
В рязанском Окском заповеднике в 2025 году родились пять зубрят
Среди новых обитателей — любимый зубр сотрудников Фонда «Госпиталь дикой природы» Мерзик. После 30-дневного карантина Мерзика ждут в открытой свободной зоне.

Фото М. Горянцевой