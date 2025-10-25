В рязанском Окском заповеднике в 2025 году родились пять зубрят

В 2025 году в Питомнике чистокровных кавказско-беловежских зубров Окского заповедника уже родилось пять телят — четыре быка и одна телка. Первый зубренок появился в конце мая, а самый младший — Меколян — родился 15 сентября. Перед отправкой в Мордовский заповедник в питомнике насчитывалось 45 животных, сообщили в соцсетях Окского заповедника. По плану расселения зубров на 2025 год, в Мордовский заповедник переедут 10 зубров. Уже шесть из них успешно адаптируются в просторных загонах на традиционном месте зимовья — кордоне «Пичерки». Среди прибывших — четыре самца и две самки. Самая старшая, шестилетняя Муфа, приехала из питомника Приокско-Террасного заповедника в октябре 2020 года, и сейчас она занимает важную роль — руководит стадом молодых зубров.

Среди новых обитателей — любимый зубр сотрудников Фонда «Госпиталь дикой природы» Мерзик. После 30-дневного карантина Мерзика ждут в открытой свободной зоне.

Фото М. Горянцевой