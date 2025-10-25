В Рязанской области пройдут рейды по тонировке

В субботу, 25 октября, в Рязани и области пройдет рейд «Тонировка». Рейд, как отмечают в ГАИ, направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям. «Чрезмерная затемненность может ограничивать видимость водителя, особенно в условиях плохой погоды или в темное время суток, а также тонированные стекла могут мешать водителю своевременно реагировать на ситуацию на дороге, увеличивая риск ДТП», — предупредили в Госавтоинспекции.

Напомним, в прошлый рейд более 100 рязанских водителей получили штрафы за тонировку.