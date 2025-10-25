В Рязанской области объявили отбой угрозе опасности атаки БПЛА

Отбой угрозы БПЛА на территории Рязани и Рязанской области объявили 25 октября, в 07:24. Опасность действовала всю ночь.

В Рязанской области объявили отбой угрозе опасности атаки БПЛА. Соответствующую информацию разместили РСЧС.

Напомним, оповещение опубликовали в 22:30 24 октября. Жителей Рязани и области призывали покинуть улицу, найти укрытие и не подходить к окнам.