Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 25
11°
Вск, 26
Пнд, 27
10°
ЦБ USD 80.97 -0.3 25/10
ЦБ EUR 94.08 -0.31 25/10
Нал. USD 81.29 / 81.50 25/10 08:03
Нал. EUR 95.36 / 95.80 25/10 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 403
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 436
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 586
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 099
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязанской области наркоманка обманом украла у пенсионерки золото
По предварительной информации, 34-летняя жительница города Михайлова пристрастилась к употреблению синтетических наркотиков. Женщина специально ходила по улицам и искала возможность похитить деньги или что-то ценное, чтобы приобрести «синтетику». Постучавшись в дверь пострадавшей пенсионерки, рецидивистка под предлогом вернуть долг попросила открыть. «Хозяйка удивилась этим словам, потому что никому недавно взаймы не давала, но открыла дверь. Злоумышленница с порога бросилась к пенсионерке, схватила ее золотую цепочку и убежала. С цепочкой в руках она отправилась сбыть украшение знакомому, но не успела — ее задержали полицейские», — рассказали в УМВД. Преступнице грозит до семи лет лишения свободы.

В Михайлове наркоманка притворилась, что хочет вернуть долг и обманом украла у пенсионерки золотую цепочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как рассказали в полиции, в межмуниципальный отдел МВД России «Михайловский» обратилась 73-летняя пенсионерка и сообщила, что к ней в квартиру ворвалась женщина, сорвала с шеи золотую цепочку и скрылась.

В злоумышленнице узнали 34-летнюю жительницу Михайлова. Ранее ее неоднократно судили за кражи из квартир.

По предварительной информации, 34-летняя жительница города Михайлова пристрастилась к употреблению синтетических наркотиков. Женщина специально ходила по улицам и искала возможность похитить деньги или что-то ценное, чтобы приобрести «синтетику». Постучавшись в дверь пострадавшей пенсионерки, рецидивистка под предлогом вернуть долг попросила открыть.

«Хозяйка удивилась этим словам, потому что никому недавно взаймы не давала, но открыла дверь. Злоумышленница с порога бросилась к пенсионерке, схватила ее золотую цепочку и убежала. С цепочкой в руках она отправилась сбыть украшение знакомому, но не успела — ее задержали полицейские», — рассказали в УМВД.

Следователь полиции возбудил в отношении преступницы уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ. По статье ей грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемую взяли под стражу.