В Рязанской области наркоманка обманом украла у пенсионерки золото

По предварительной информации, 34-летняя жительница города Михайлова пристрастилась к употреблению синтетических наркотиков. Женщина специально ходила по улицам и искала возможность похитить деньги или что-то ценное, чтобы приобрести «синтетику». Постучавшись в дверь пострадавшей пенсионерки, рецидивистка под предлогом вернуть долг попросила открыть. «Хозяйка удивилась этим словам, потому что никому недавно взаймы не давала, но открыла дверь. Злоумышленница с порога бросилась к пенсионерке, схватила ее золотую цепочку и убежала. С цепочкой в руках она отправилась сбыть украшение знакомому, но не успела — ее задержали полицейские», — рассказали в УМВД. Преступнице грозит до семи лет лишения свободы.

В Михайлове наркоманка притворилась, что хочет вернуть долг и обманом украла у пенсионерки золотую цепочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как рассказали в полиции, в межмуниципальный отдел МВД России «Михайловский» обратилась 73-летняя пенсионерка и сообщила, что к ней в квартиру ворвалась женщина, сорвала с шеи золотую цепочку и скрылась.

В злоумышленнице узнали 34-летнюю жительницу Михайлова. Ранее ее неоднократно судили за кражи из квартир.

По предварительной информации, 34-летняя жительница города Михайлова пристрастилась к употреблению синтетических наркотиков. Женщина специально ходила по улицам и искала возможность похитить деньги или что-то ценное, чтобы приобрести «синтетику». Постучавшись в дверь пострадавшей пенсионерки, рецидивистка под предлогом вернуть долг попросила открыть.

«Хозяйка удивилась этим словам, потому что никому недавно взаймы не давала, но открыла дверь. Злоумышленница с порога бросилась к пенсионерке, схватила ее золотую цепочку и убежала. С цепочкой в руках она отправилась сбыть украшение знакомому, но не успела — ее задержали полицейские», — рассказали в УМВД.

Следователь полиции возбудил в отношении преступницы уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ. По статье ей грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемую взяли под стражу.