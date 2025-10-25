Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 25
11°
Вск, 26
Пнд, 27
ЦБ USD 80.97 -0.3 25/10
ЦБ EUR 94.08 -0.31 25/10
Нал. USD 81.29 / 81.50 25/10 08:03
Нал. EUR 95.36 / 95.80 25/10 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 487
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 480
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 645
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 153
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В РФ разработали сценарии использования дрона «Судного дня» при ядерных ударах
Конструктор заявил, что дрон входит в систему «Хруст» и может использоваться в интересах гражданской обороны и ВС РФ. «Конкретные сценарии остаются закрытыми, работа по проекту продолжается», — подчеркнул Кузякин. Кроме того, он отметил, что в случае худшего сценария эта система сможет значительно повысить спасательные меры, поскольку распространение радиоактивных веществ происходит не мгновенно, а в течение нескольких недель. В первые часы после ядерного удара важно организовать эвакуацию и обеспечить контроль зараженной территории, а для этого нужны быстрые и мобильные средства разведки, такие как дрон «Судного дня».

Российские специалисты создали несколько сценариев применения FPV-дрона «Судного дня», предназначенного для мониторинга уровня загрязнения окружающей среды после ядерных ударов. Об этом сообщил ТАСС генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Конструктор заявил, что дрон входит в систему «Хруст» и может использоваться в интересах гражданской обороны и ВС РФ.

«Конкретные сценарии остаются закрытыми, работа по проекту продолжается», — подчеркнул Кузякин.

Кроме того, он отметил, что в случае худшего сценария эта система сможет значительно повысить спасательные меры, поскольку распространение радиоактивных веществ происходит не мгновенно, а в течение нескольких недель. В первые часы после ядерного удара важно организовать эвакуацию и обеспечить контроль зараженной территории, а для этого нужны быстрые и мобильные средства разведки, такие как дрон «Судного дня».

В материале приводят характеристики беспилотника: время полета до 20 минут, радиус действия — до двух километров, при этом он может работать из бронированной техники и в движении, что позволяет вести мониторинг без выхода пилота на улицу и существенно снизить риск для операторов.