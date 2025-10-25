В РФ разработали сценарии использования дрона «Судного дня» при ядерных ударах

Конструктор заявил, что дрон входит в систему «Хруст» и может использоваться в интересах гражданской обороны и ВС РФ. «Конкретные сценарии остаются закрытыми, работа по проекту продолжается», — подчеркнул Кузякин. Кроме того, он отметил, что в случае худшего сценария эта система сможет значительно повысить спасательные меры, поскольку распространение радиоактивных веществ происходит не мгновенно, а в течение нескольких недель. В первые часы после ядерного удара важно организовать эвакуацию и обеспечить контроль зараженной территории, а для этого нужны быстрые и мобильные средства разведки, такие как дрон «Судного дня».

В материале приводят характеристики беспилотника: время полета до 20 минут, радиус действия — до двух километров, при этом он может работать из бронированной техники и в движении, что позволяет вести мониторинг без выхода пилота на улицу и существенно снизить риск для операторов.