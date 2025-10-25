В музее Есенина в Константинове предупредили об изменении расписания работы

«При планировании поездки на родину С. А. Есенина учитывайте режим работы музея-заповедника в выходные дни с 1 по 4 ноября», — написали в пресс-службе музея.

В музее Есенина в Константинове предупредили об изменении расписания работы на время ноябрьских праздников. Соответсвующий пост опубликовали в соцсетях учреждения.

