В центре Рязани заметили машину скорой помощи
Отмечается, что бригаду скорой помощи заметили на улице Краснорядской, у Торговых рядов. В машину, судя по фото, заводили женщину. Официальной информации о происшествии не поступало.
Официальной информации о происшествии не поступало.