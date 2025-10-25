Рязань
Стало известно, кто стал худруком рязанской балетной труппы
Художественным руководителем театра балета в Рязани стал солист Мариинского театра, лауреат всероссийских и международных конкурсов Юрий Зиннуров. В «Прессе» написали, что 25 октября, во Дворце культуры и искусства прошел открытый урок Рязанского театра балета. На открытом уроке зрители могли понаблюдать за процессом подготовки артистов к выступлению. По словам художественного руководителя театра балета, труппа Рязанского театра балета сформирована из профессиональных артистов балета из Москвы, Новосибирска, Владивостока, Улан-Удэ, также приедут артисты из Италии.

Стало известно, кто станет художественным руководителем рязанской балетной труппы. Его имя сообщили в ИД «Пресса».

Художественным руководителем театра балета в Рязани стал солист Мариинского театра, лауреат всероссийских и международных конкурсов Юрий Зиннуров.

В «Прессе» написали, что 25 октября, во Дворце культуры и искусства прошел открытый урок Рязанского театра балета. На открытом уроке зрители могли понаблюдать за процессом подготовки артистов к выступлению.

По словам художественного руководителя театра балета, труппа Рязанского театра балета сформирована из профессиональных артистов балета из Москвы, Новосибирска, Владивостока, Улан-Удэ, также приедут артисты из Италии.

«У нас будет три гала-концерта: 4 ноября с участием солистов лучших театров страны, 19 ноября сольный концерт и гала-концерт 6 декабря, после чего мы будем ставить балет „Щелкунчик“ (6+). Сейчас решаем вопрос создания декораций — мягких и твердых, бутафории. Думаю, мы все успеем», — отметил Юрий Зиннуров.

Возрастное ограничение 6+

Фото — ИД «Пресса»