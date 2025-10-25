США подготовили очередной пакет санкций против России

По информации источников агентства Reuters, администрация президента США Дональда Трампа разработала проект новых санкционных мер, направленных против российских ключевых секторов экономики. Предполагается, что эти ограничения будут введены, если Москва не остановит военно-политический конфликт с Киевом.

В числе возможных санкций также рассматриваются меры против российского банковского сектора и инфраструктуры, связанной с нефтяным экспортом.

В материале РБК сообщили, что администрация США будет наблюдать за реакцией России на уже введенные санкции, прежде чем принимать новые меры. Предполагается, что Трамп может одобрить дополнительные ограничения через несколько недель, чтобы оценить последствия текущих санкций.

Ранее пресс-секретарь российского президента сообщал, что «Россия ответит на новые ограничения, соответствуя своим интересам».

