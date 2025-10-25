Рязанские приставы задержали 88 уголовников, объявленных в розыск

В 2025 году судебные приставы УФССП России по Рязанской области задержали и передали в органы розыска 88 граждан, скрывавшихся от следствия, дознания или суда. Среди задержанных — 15 человек, совершивших тяжкие преступления. Так, 15 октября во время проверки документов в здании Рязанского районного суда старший смены — судебный пристав Ольга Малышкина — задержала женщину, которую разыскивали за то, что она присвоила и растратила чужие деньги. Еще одно задержание произошло 16 октября в здании Клепиковского районного суда. Младший судебный пристав Александр Сиротин задержал мужчину, которого разыскивали за то, что он украл чужое имущество (статья 158 УК РФ).

