Рязанцам рассказали, какие четыре анализа надо сдать к 40 годам

Отмечается, что врач общей практики доктор Дин Эггитт рассказал, что после 40 лет организм начинает проходить через важные изменения, и важно заранее позаботиться о здоровье. Чтобы предупредить серьезные болезни, нужно регулярно сдавать всего четыре анализа: анализ крови на холестерин, проверять функцию почек, гликированный гемоглобин, регулярно измерять давление.