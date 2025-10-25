Рязань
Рязанцам рассказали, какие четыре анализа надо сдать к 40 годам
Отмечается, что врач общей практики доктор Дин Эггитт рассказал, что после 40 лет организм начинает проходить через важные изменения, и важно заранее позаботиться о здоровье. Чтобы предупредить серьезные болезни, нужно регулярно сдавать всего четыре анализа:

  • анализ крови на холестерин. Следует следить за уровнем «плохого» холестерина (ЛПНП). Его повышение указывает на риск закупорки сосудов, инфаркта и инсульта. При обнаружении отклонений — менять образ жизни: больше двигаться, правильно питаться и ограничивать алкоголь;
  • проверка функции почек. Креатинин и скорость фильтрации помогают выявить проблемы с почками на ранних стадиях. Чем раньше заметить нарушения — тем легче их устранить и избежать осложнений, например, сердечных проблем;
  • анализ уровня сахара (сдача гликированного гемоглобина). Повышенный уровень глюкозы — риск диабета и сосудистых заболеваний. Регулярное тестирование поможет контролировать показатели и своевременно принимать меры: правильно питаться, заниматься спортом;
  • измерение давления. Гипертония — «тихий убийца», зачастую протекает без симптомов. Контролировать давление можно дома с помощью тонометра. Поддержание нормальных значений важно для здоровья сердца и сосудов.