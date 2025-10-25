Рязанцам показали готовый мурал о пропавших детях в центре города

Сообщается, что 25 октября в Рязани прошло торжественное открытие мурала «Помочь ей можешь только ты» на фасаде здания по адресу ул. Есенина, дом № 112. Мурал был создан по инициативе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Рязанской области и призван привлечь внимание общественности к вопросам сохранения детской безопасности и своевременного реагирования при пропаже ребенка.

Фотографиями с РЗН. Инфо поделились в пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт».

Волонтеры рассказали, что идея создания подобных муралов возникла после случая в Пензе, когда трехлетний ребенок прошел более полутора километров по улице и не был замечен прохожими. Художники создали уникальные рисунки на стенах зданий, с изображением девочки и стрелки, указывающей на нее, с надписью «Помочь ей можешь только ты».