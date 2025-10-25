Россиянам рассказали, в какие страны можно попасть без загранпаспорта

Россияне могут путешествовать без загранпаспорта в шесть стран: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Абхазия и Южная Осетия. По словам эксперта Романа Гареева, для посещения этих государств достаточно использовать внутренний паспорт, поскольку с ними у России заключены соответствующие международные договоры.

Заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев сообщил ТАСС, что россияне могут путешествовать без загранпаспорта в шесть стран: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Абхазия и Южная Осетия.

По его словам, для посещения этих государств достаточно использовать внутренний паспорт, поскольку с ними у России заключены соответствующие международные договоры. Однако он отметил, что при пересечении границы внутри страны, в Армению, въезд по внутреннему паспорту возможен только при перелете — при пересечении наземными границами потребуется загранпаспорт.

Гареев подчеркнул, что количество стран, принимающих россиян по внутреннему паспорту, остается стабильным уже длительное время, и, по его мнению, в ближайшем будущем ситуация, скорее всего, не изменится.