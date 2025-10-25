Опубликован прогноз погоды на 26 октября в Рязанской области

Отмечается, что в Рязани и области будет облачно, днем с прояснениями. Ночью временами дождь. Днем местами небольшой дождь. Ветер южной четверти, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до +3…+8°С, днем температура прогреется до +6…+11°С.