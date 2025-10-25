На 79-ом году жизни умер актер Алексей Золотницкий

«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Алексея Алексеевича Золотницкого — талантливого актера театра и кино, мастера дубляжа и заслуженного артиста России», — приводят сообщение театра. Там подчеркнули, что Золотницкий был артистом редкого дарования. Его путь начался в юности — на сцене Театра им. Станиславского и в училище М. Щепкина, где учился вместе с Олегом Далем и Михаилом Кононовым. Позже он проявил свой уникальный талант в кино и дубляже, озвучивая таких актеров, как Роберт Де Ниро и Энтони Хопкинс.