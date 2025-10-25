Количество бронирований отелей в Рязани на Новый год побили рекорд

Средняя стоимость за ночь — восемь тысяч 850 рублей, написали в материале. В среднем туристы запланировали остаться в городе на две ночи. 92% туристов выбирают отели, 8% - апартаменты. «Россияне стали на 30% чаще бронировать отели и апартаменты Рязани для размещения в новогодние праздники, чем годом ранее. В среднем россияне бронируют отели и апартаменты в городе за полтора месяца, но на Новый Год-2025 — более чем за три месяца», — сообщили в сервисе.

Напомним, в 2025 году Рязань была объявлена Новогодней столицей России.

Сообщалось также, что мероприятия «Рязань — Новогодняя столица России» начнутся 13 декабря.