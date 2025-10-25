Губернатор прокомментировал атаку украинских беспилотников на Рязанскую область
Павел Малков отметил, что ночью с 24 на 25 октября средствами ПВО над территорией Рязанской области сбито два БПЛА. «По предварительной информации, пострадавших и ущерба нет», — подчеркнул он.
Губернатор Павел Малков прокомментировал атаку украинских беспилотников на Рязанскую область. Он дал комментарий у себя в соцсетях.
Малков отметил, что ночью с 24 на 25 октября средствами ПВО над территорией Рязанской области сбито два БПЛА.
«По предварительной информации, пострадавших и ущерба нет», — подчеркнул он.