Губернатор прокомментировал атаку украинских беспилотников на Рязанскую область

Павел Малков отметил, что ночью с 24 на 25 октября средствами ПВО над территорией Рязанской области сбито два БПЛА. «По предварительной информации, пострадавших и ущерба нет», — подчеркнул он.