Два украинских БПЛА сбили над Рязанской областью

В Минобороны отметили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО в России перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Два из них в небе над Рязанской областью.

20 БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, 19 беспилотников — над территорией Волгоградской области, 17 БПЛА — в небе Брянской области, 12 БПЛА — над территорией Калужской области, 11 беспилотников — над территорией Смоленской области, девять беспилотников в небе Белгородской области, девять БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе семь БПЛА, летевших на Москву, по восемь БПЛА — над территориями Воронежской и Ленинградской областей, по два БПЛА — над территориями Новгородской, Рязанской и Тамбовской областей, и по одному беспилотнику над территориями Тверской и Тульской областей.

Напомним, в регионе действовала угроза атаки беспилотников. Отбой объявили с утра 25 октября.