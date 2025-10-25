Четыре пожара произошло за сутки в Рязанской области

Как отметили в МЧС, за сутки на территории Рязанской области зарегистрировано четыре техногенных пожара. Пожары тушили в Рязанском районе, в Ермишинском районе, Рыбновском районе, а также в Старожиловском районе.

Четыре пожара произошло за сутки в Рязанской области. Об этом сообщили в региональном МЧС 25 октября.

Как отметили в ведомстве, за сутки на территории Рязанской области зарегистрировано четыре техногенных пожара. Пожары тушили в Рязанском районе, в Ермишинском районе, Рыбновском районе, а также в Старожиловском районе.