Благотворителем года в Рязани признали директора «Зеленого сада» Андрея Оришкевича
В распоряжении отмечается, что Андрея Оришкевича наградили памятным знаком «Меценат и благотворитель года» за весомую поддержку социально значимых проектов и программ, направленных на развитие и укрепление российской культуры, идеалов духовности и патриотизма.