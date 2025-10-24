За неделю более 100 рязанцев оштрафовали за парковку на газонах

С начала года 10 511 нарушителей привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках составила 10 511 000 рублей.