За неделю более 100 рязанцев оштрафовали за парковку на газонах
С начала года 10 511 нарушителей привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках составила 10 511 000 рублей.
За неделю 104 рязанца получили штрафы за парковку на газонах. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба горадминистрации.
