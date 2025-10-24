Взяточников предложили отправлять в специальные штрафные батальоны

По мнению депутата Сергея Миронова, коррупцию нужно приравнять к госизмене. Он заявил, что искупить вину перед страной коррупционеры могут лишь на фронте. При этом важно, чтобы осужденные не смогли занять безопасные должности и вернуться с имиджем «героя», не побывав на передовой, подчеркнул депутат.

