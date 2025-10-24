ВС РФ взяли в полукотел бронетанковую группировку ВСУ под Красным Лиманом

Она состоит из 600 единиц техники: «Леопарды», «Абрамсы» и «Брэдли». Сейчас ВСУ восстанавливают мосты через реку Донец. Ранее их разрушили российские БПЛА, чтобы перекрыть снабжение противника. После взятия Лимана, российские войска выйдут прямиком на Славянск, Краматорск и Дружковку — ключевую линию обороны ВСУ на севере Донецкой области.