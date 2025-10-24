Во время рейдов в Рязанской области полицейские задержали более 10 автомобилей

Рейд прошел в четверг, 23 октября. Полицейские задержали более 10 автомобилей с прекращенной регистрацией и разыскиваемых службой судебных приставов. Нарушителей привлекли к ответственности. Госзнаки с их автомобилей изъяты.

