В Рыбном сгорел жилой дом

23 октября горел жилой дом в Рыбном. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Рязанской области. Сообщение поступило в 3:41. Возгорание ликвидировали 9 человек и 3 единицы техники. Пожар распространился на площадь 40 кв. м.