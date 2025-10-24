В Рязанском районе два месяца горит свалка, едкий запах мешает местным жителям

На земельных участках сельхозназначения в поселке Мурмино Рязанского района появилась стихийная мусорная свалка, которая уже два месяца горит, распространяя густой едкий дым с запахом пластика. Как сообщили в сюжете ГТРК «Ока», местные жители жалуются на вонь. Очаг пожара съемочная группа телеканала сняла на частной территории, где, по словам владельца участка Виктора Левшукова, недавно началась ликвидация мусора. Он утверждает, что собирается убрать незаконную свалку. В общении с журналистами Левшуков настаивал, что якобы не знал о мусоре, когда приобретал землю три года назад.

Мурминцы сообщили, что неоднократно вызывали пожарных на место горящей свалки, но те не могут подъехать к месту, чтобы потушить. Владелец это признал — он перегородил подъезды к участку поваленными деревьями, но не для препятствия пожарным, а чтобы не могли подъехать машины с мусором. Он также заявил, что на свалке жжет сухие деревья, пока идут дожди и отменен пожароопасный сезон.

В сюжете рассказали, что региональный Россельхознадзор обязал собственника земли убрать свалку до конца 2025 года и в дальнейшем рекультивировать территорию — специалисты на выездном обследовании выявили загрязнение верхнего слоя почвы токсичными веществами. Кто и когда завозил химические и бытовые отходы на свалку осталось неясным.

«Участок лесной. Вид разрешенного использования там — леса. Там возможны очень отрицательные последствия», — заявил старший госинспектор отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Юрий Сенечкин.

Также в сюжете отметили, что после общения с журналистами свалка перестала гореть впервые за два месяца.