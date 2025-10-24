В Рязанской области захоронили останки красноармейца

Александр Синицин родился в 1912 году в селе Большие Прудищи Пителинского района. В 1941 году в составе 53-й стрелковой дивизии 43-й армии сражался в боях под Москвой. Останки Александра Синицина нашли в 2025 году во время поисковых работ, которые проводились отрядами военно-патриотического объединения «Нарский рубеж». На торжественно-траурной церемонии рассказали о боевом пути солдата. Память о нем почтили минутой молчания. В честь погибшего воина дан ружейный салют.

В пятницу, 24 октября, на Новом Пителинском кладбище захоронили останки бойца Красной Армии Александра Синицина. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Александр Синицин родился в 1912 году в селе Большие Прудищи Пителинского района. В 1941 году в составе 53-й стрелковой дивизии 43-й армии сражался в боях под Москвой.

Останки Александра Синицина нашли в 2025 году во время поисковых работ, которые проводились отрядами военно-патриотического объединения «Нарский рубеж».

На торжественно-траурной церемонии рассказали о боевом пути солдата. Память о нем почтили минутой молчания. В честь погибшего воина дан ружейный салют.