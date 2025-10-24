В Рязанской области полицейские установили 515 миграционных нарушений

В Рязанской области с 13 по 22 октября провели оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2025», во время которой полицейские установили 515 миграционных нарушений. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские проверяли объекты, где работают мигранты, а также места их проживания. В итоге принято 82 решения об административном выдворении иностранцев в страны исхода. 51 человеку запретили въезжать в Россию. 13 мигрантов депортировали. Возбуждено 54 уголовных дела из-за организации незаконной миграции.

У одного иностранца нашли наркотик массой 8,55 гр. Кроме того, во время оперативно-профилактической операции на мигрантов завели уголовные дела за угрозу убийством, оборот поддельных документов и кража.

Также задержан объявленный в федеральный розыск иностранец.

В проведении операции участвовали сотрудники регионального УМВД и территориальных органов МВД на районном уровне совместно с сотрудниками рязанских управлений ФСБ и Росгвардии.