В Рязанской области молодой человек до смерти избил знакомого

По данным следствия, убийство произошло в одном из домов Старожиловского района Рязанской области. 22-летний молодой человек поругался со своим 61-летним знакомым на фоне алкогольного опьянения и нанес ему несколько ударов по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте, а убийца скрылся. Молодого человека нашли и задержали. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

