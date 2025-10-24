Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
Сбт, 25
12°
Вск, 26
ЦБ USD 81.27 -0.38 24/10
ЦБ EUR 94.39 -0.36 24/10
Нал. USD 81.80 / 81.50 24/10 12:40
Нал. EUR 95.57 / 96.79 24/10 12:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 262
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 378
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 478
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 029
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязанской области молодой человек до смерти избил знакомого
По данным следствия, убийство произошло в одном из домов Старожиловского района Рязанской области. 22-летний молодой человек поругался со своим 61-летним знакомым на фоне алкогольного опьянения и нанес ему несколько ударов по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте, а убийца скрылся. Молодого человека нашли и задержали. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Рязанской области молодой человек до смерти избил знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, убийство произошло в одном из домов Старожиловского района Рязанской области. 22-летний молодой человек поругался со своим 61-летним знакомым на фоне алкогольного опьянения и нанес ему несколько ударов по голове.

От полученных травм мужчина скончался на месте, а убийца скрылся.

Молодого человека нашли и задержали. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.