В Рязани состоится общегородской субботник
Общегородской субботник состоится 25 октября с 09:00 до 13:00. Работы проведут на следующих общественных пространствах: парк имени Белякова; зеленая зона вдоль Соколовского пруда; Заводской проезд; зеленая зона между домами №№ 4 и 8, корпус 1 по улице Крупской; улица Попова от улицы Новой до улицы Лермонтова. В мероприятии поучаствуют сотрудники предприятий, учреждений различных форм собственности, представители органов власти, социальные учреждения, общественные организации и жители города. Посмотреть локации можно на онлайн-карте.
В Рязани 25 октября с 09:00 до 13:00 состоится заключительный общегородской субботник. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Работы проведут на следующих общественных пространствах:
- парк имени Белякова;
- зеленая зона вдоль Соколовского пруда;
- Заводской проезд;
- зеленая зона между домами №№ 4 и 8, корпус 1 по улице Крупской;
- улица Попова от улицы Новой до улицы Лермонтова.
В мероприятии поучаствуют сотрудники предприятий, учреждений различных форм собственности, представители органов власти, социальные учреждения, общественные организации и жители города.
Посмотреть локации можно на