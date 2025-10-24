Рязань
В Рязани состоится общегородской субботник
Общегородской субботник состоится 25 октября с 09:00 до 13:00. Работы проведут на следующих общественных пространствах: парк имени Белякова; зеленая зона вдоль Соколовского пруда; Заводской проезд; зеленая зона между домами №№ 4 и 8, корпус 1 по улице Крупской; улица Попова от улицы Новой до улицы Лермонтова. В мероприятии поучаствуют сотрудники предприятий, учреждений различных форм собственности, представители органов власти, социальные учреждения, общественные организации и жители города. Посмотреть локации можно на онлайн-карте.

В Рязани 25 октября с 09:00 до 13:00 состоится заключительный общегородской субботник. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Работы проведут на следующих общественных пространствах:

  • парк имени Белякова;
  • зеленая зона вдоль Соколовского пруда;
  • Заводской проезд;
  • зеленая зона между домами №№ 4 и 8, корпус 1 по улице Крупской;
  • улица Попова от улицы Новой до улицы Лермонтова.

В мероприятии поучаствуют сотрудники предприятий, учреждений различных форм собственности, представители органов власти, социальные учреждения, общественные организации и жители города.

Посмотреть локации можно на онлайн-карте.