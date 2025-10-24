В Рязани состоится общегородской субботник

Общегородской субботник состоится 25 октября с 09:00 до 13:00. Работы проведут на следующих общественных пространствах: парк имени Белякова; зеленая зона вдоль Соколовского пруда; Заводской проезд; зеленая зона между домами №№ 4 и 8, корпус 1 по улице Крупской; улица Попова от улицы Новой до улицы Лермонтова. В мероприятии поучаствуют сотрудники предприятий, учреждений различных форм собственности, представители органов власти, социальные учреждения, общественные организации и жители города. Посмотреть локации можно на онлайн-карте.