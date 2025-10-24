В Рязани произошло ДТП с участием «Тойоты»

Авария случилась 24 октября на Московском шоссе около поворота на Приокский путепровод, рассказали очевидцы. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись «Тойота» и «Хонда». Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», на месте происшествия движение затруднено. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.