В Рязани построили многоуровневую парковку в районе ТЦ «Премьер»
Многоэтажная стоянка появилась в районе ТЦ «Премьер» на Московском шоссе. Помимо автостоянки, на объекте предусмотрены: помещение охраны с санузлом, электрощитовая, помещения для хранения уборочной техники с зоной хранения пожарного инвентаря, лифтовый холл на каждом уровне, лестничные клетки, автоматические шлагбаумы при въезде и выезде. Общее количество машиномест составляет 499. В настоящее время на парковке проводят проверку инженерно-технического обеспечения и благоустройство территории.
