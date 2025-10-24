В Рязани осудят курьера телефонных мошенников из Москвы

В Рязани к суду предстанет 23-летний москвич, который обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом пишет пресс-служба прокуратуры региона. По версии следствия, в июне 2025 года он выступал курьером телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, и получил от потерпевшего 125 тысяч рублей. Прокурор подготовил иск о возмещении материального и морального ущерба, который будет рассмотрен в ходе уголовного процесса. Дело направлено для судебного разбирательства в Московский районный суд Рязани.

