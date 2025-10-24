В Рязани осудят 23-летнего курьера телефонных мошенников
23-летнего москвича осудят в Рязани за мошенничество. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
По версии следствия, в июне 2025 года мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов.
Он сообщил, что деньги необходимо передать курьеру для временного хранения, чтобы сохранить средства. Мужчина передал москвичу 125 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Московский районный суд Рязани. Прокурор подготовил иски, в которых потребовал выплатить потерпевшему компенсацию за моральный вред.