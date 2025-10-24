В России спрогнозировали увеличить вылов рыбы до 6 млн тонн в ближайшие годы

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума заявил о перспективах увеличения вылова водных биологических ресурсов в России до 6 миллионов тонн в ближайшие годы. Об этом пишет ТАСС. Он отметил, что для достижения этой цели необходимо динамичное обновление рыбопромыслового флота. Патрушев подчеркнул, что работа в этом направлении осуществляется в рамках программы инвестквот, которая обеспечивает прозрачность распределения ресурсов и способствует созданию современных производственных мощностей и новых рабочих мест. В рамках этой программы уже было сдано 48 новых судов, и к 2025 году планируется построить еще не менее 70.

По словам вице-премьера, модернизация производственных мощностей в основных бассейнах составит 80%, что подчеркивает важность данной работы для рыбной отрасли страны.