В России отметили нехватку клоунов

О дефиците специалистов заявил Народный артист Анатолий Марчевской. По его словам, профессиональных артистов, которые могут по-настоящему рассмешить зрителя, становится всё меньше. «Сегодня публика стала требовательнее и не реагирует на старые трюки. Эксперты говорят, что хороший клоун — редкость, почти как ювелир ручной работы», — заявил Марчевской.

