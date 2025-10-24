В России маркетплейсы стали лидерами по продаже книг

В 2025 году доля маркетплейсов в продажах печатных книг в России достигла 57,8%, увеличившись на 12,8% по сравнению с 45% в 2024 году. Рост популярности онлайн-торговли составил 34,7% на коммерческом рынке без учета электронных книг и учебной литературы. Wildberries зафиксировал рост оборота в книжной категории почти на 30% с января по август 2025 года, продажи выросли на 15%, превысив 80 млн экземпляров. На Ozon заметен стремительный рост спроса на молодежную литературу (в 3,8 раза), пьесы (в 2,4 раза), пособия для экзаменов (в 5,6 раза) и бизнес-литературу (в 4,6 раза). По словам Ирины Антоновой из «Альпины», пандемия ускорила переход к маркетплейсам благодаря расширению пунктов выдачи и доступности книг в удалённых регионах.

В 2025 году доля маркетплейсов в продажах печатных книг в России достигла 57,8%, что на 12,8% больше по сравнению с прошлым годом, когда этот показатель составлял 45%. Об этом пишет «Ъ».

Данные, предоставленные компанией «Эксмо-АСТ», свидетельствуют о значительном росте популярности онлайн-торговли, где динамика увеличения составила 34,7% с учетом только коммерческого рынка, исключая электронные книги и учебную литературу.

На платформе Wildberries сообщают о росте оборота в книжной категории на почти 30% в период с января по август 2025 года, а количество проданных книг увеличилось на 15%, превысив 80 миллионов экземпляров. Наибольший рост наблюдается в сегментах поэзии (176%) и биографий с исторической литературой (76%). В числе самых продаваемых категорий находятся учебная и художественная литература, детские книги, энциклопедии и научные издания.

На Ozon отмечают стремительный рост спроса на молодежную литературу (в 3,8 раза) и пьесы (в 2,4 раза), а также на пособия для подготовки к экзаменам (в 5,6 раза) и бизнес-литературу (в 4,6 раза). Директор по маркетингу издательской группы «Альпина» Ирина Антонова поясняет, что изменение потребительских привычек началось с пандемии, когда доля продаж через маркетплейсы выросла до 65% в первой половине 2025 года. Это связано с расширением сети пунктов выдачи заказов и доступностью книг в удаленных населенных пунктах, где раньше не было книжных магазинов.