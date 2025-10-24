В продукции «Сытый папа» обнаружили превышение микробов и кишечную палочку

В продуктах под маркой «Сытый папа» выявлено превышение микробов, которые могут привести к отравлению. Об этом пишет shot. Лабораторные исследования показали, что в рыбных тресковых наггетсах с сыром было обнаружено превышение содержания микроорганизмов в 2,1 раза. Пробу отбирали в магазине «Пятёрочка» в Ростовской области. Кроме того, кишечная палочка была найдена в тресковых котлетах и варениках с картофелем, луком и грибами. Образцы были взяты в «Ашане» в Ростове и в московской «Пятёрочке». Владельцу бренда «Сытый папа», компании «Лина», в сентябре уже выдали предостережения по данному поводу.

В продуктах под маркой «Сытый папа» выявлено превышение микробов, которые могут привести к отравлению. Об этом пишет SHOT.

Лабораторные исследования показали, что в рыбных тресковых наггетсах с сыром было обнаружено превышение содержания микроорганизмов в 2,1 раза. Пробу отбирали в магазине «Пятёрочка» в Ростовской области.

Кроме того, кишечная палочка была найдена в тресковых котлетах и варениках с картофелем, луком и грибами. Образцы были взяты в «Ашане» в Ростове и в московской «Пятёрочке». Владельцу бренда «Сытый папа», компании «Лина», в сентябре уже выдали предостережения по данному поводу.

Фото: 100sp.ru