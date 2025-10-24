В Подмосковье БПЛА залетел в квартиру многоэтажки и взорвался
По данным губернатора Московской области Андрея Воробьёва, пострадали пять человек, в том числе ребёнок. Четверо доставлены в больницы: у взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребёнка — вывих колена и травмы ног. На месте работают экстренные службы.
