В Подмосковье БПЛА залетел в квартиру многоэтажки и взорвался

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьёва, пострадали пять человек, в том числе ребёнок. Четверо доставлены в больницы: у взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребёнка — вывих колена и травмы ног. На месте работают экстренные службы.