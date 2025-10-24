В Кремле заявили, что пауза в переговорах по Украине слишком затянулась

По словам пресс-секретаря президента, пауза в переговорном процессе по Украине слишком затянулась. «Нежелание Киева „интенсифицировать этот самый переговорный процесс всячески поощряется“ Европой», — отметил Песков.

