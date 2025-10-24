В Кремле объяснили заявление Путина об «ошеломляющем ответе» и Tomahawk

Россия готова дать «ошеломляющий ответ» на попытки нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь своей территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС. Комментарий был сделан в ответ на вопрос журналистов о недавнем заявлении президента Владимира Путина, который подчеркнул, что речь идет именно о попытках атак на российскую территорию, а не о поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Комментарий был сделан в ответ на вопрос журналистов о недавнем заявлении президента Владимира Путина, который подчеркнул, что речь идет именно о попытках атак на российскую территорию, а не о поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Ранее Путин заявил о серьезном ответе России в случае ударов по ее территории. Он также указал на то, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о дальнобойном оружии является попыткой эскалации конфликта.

Кроме того, Песков прокомментировал ситуацию с переговорами по Украине, отметив, что российская сторона считает текущую паузу слишком затянутой и связанной с нежеланием украинского правительства активизировать диалог.