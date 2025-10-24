В Госдуме рассказали, как бороться с борщевиком зимой

Исследователи предлагают использовать метод глубокого промораживания: участок очищается от снега, чтобы мороз мог воздействовать на почву. При температурах ниже −12 градусов подземные части растения повреждаются или погибают. Депутат Гаврилов подчеркнул, что важно не допускать образования снежной «подушки», которая мешает холоду проникнуть к корням.

В Госдуме рассказали, как бороться с борщевиком зимой. Об этом пишет RT cо ссылкой на председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

