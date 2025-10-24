В Госдуме предложили отменить алименты на отказников ради снижения числа абортов

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что в России в очереди на усыновление новорожденных детей стоят тысячи людей. «Поэтому снятие выплаты содержания снизит количество абортов, а дети в итоге попадут в семьи», — отметила она. Депутат добавила, что все поддерживают здоровые отношения, когда дети рождаются в браке и любви, а потом живут со своими родителями.

В Госдуме предложили отменить алименты на отказников ради снижения числа абортов. Об этом сообщает «Газета. ру».

