Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин

Скончался заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин, известный советский и российский актер театра и кино. Как сообщает aif.ru, он ушел из жизни 24 октября. Прощание с артистом пройдет в Перми, где он жил последние годы. Юрий Машкин начал свою карьеру в 1975 году с роли баскетболиста Евгения Харитончика в спортивной драме «Центровой из поднебесья». С тех пор он стал известен зрителям благодаря своим запоминающимся ролям в таких фильмах, как «Формула памяти» (1982), «Семейная история» (1977) и «Иван Павлов. Поиски истины» (1984). В более поздние годы он также снялся в популярных сериалах «Жизнь и судьба» (2012) и «Зоя» (2015).

В некрологе, опубликованном театром, подчеркивается высокая исполнительская культура Машкина и разнообразие его сценических образов. Артист был награжден Георгиевской лентой, а в 2022 году привлек внимание СМИ, выйдя на поклон к зрителям с символом «Z», нарисованным пальцами в воздухе.