Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 302
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 395
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 510
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 056
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин
В некрологе, опубликованном театром, подчеркивается высокая исполнительская культура Машкина и разнообразие его сценических образов. Артист был награжден Георгиевской лентой, а в 2022 году привлек внимание СМИ, выйдя на поклон к зрителям с символом «Z», нарисованным пальцами в воздухе.