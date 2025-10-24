У жительницы Скопина конфисковали два автомобиля за пьяную езду

По данным ведомства, 39-летняя жительница Скопина неоднократно привлекалась к административной ответственности за пьяную езду. В декабре 2024 года, употребив спиртное, она снова села за руль. Суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев, а также конфисковал два принадлежащих ей автомобиля, в доход государства.

