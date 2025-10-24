У задержанных в Рязанской области наркокурьеров нашли 700 граммов наркотиков

У задержанных в Рязанской области наркокурьеров нашли 700 граммов наркотиков. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские на трассе в Рыбновском районе остановили автомобиль, в котором находились 39-летние мужчина и женщина из Москвы.

В салоне машины оперативники обнаружили упаковочные материалы, а при личном досмотре — пять крупных свертков с синтетическими наркотиками общей массой 285 граммов.

По предварительной информации полиции, задержанные проживали в Москве и употребляли запрещенные вещества. Несколько месяцев назад они начали работать на нелегальный интернет-магазин. Занимались сбытом запрещенных веществ на территориях Московской и соседних областей.

По указанию кураторов, задержанные на арендованной машине привезли наркотики в Рязанскую область. По пути злоумышленники сделали закладки в Подмосковье.

Всего полицейские изъяли 698 граммов наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили по стражу. Расследование продолжается.